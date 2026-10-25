Pemda Sudah Mengantisipasi jika Pusat Batal Menanggung Gaji PPPK
jpnn.com - TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) tetap mengalokasikan anggaran gaji PPPK di APBD Tahun 2027.
Alokasi anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada APBD Tahun 2027 sebesar Rp90 miliar.
Kesiapan anggaran tetap harus dilakukan sembari menunggu kepastian pengalihan gaji PPPK ke APBN, khususnya untuk guru dan tenaga Kesehatan (nakes).
"Gaji PPPK tetap kami anggarkan di APBD 2027, terlebih untuk tenaga kesehatan dan guru," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Sabtu (24/10).
Menurut Ansar, sampai saat ini belum ada kepastian terkait pelaksanaan kebijakan pengalihan pembayaran gaji PPPK dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Karena itu, Pemprov Kepri memilih mempertahankan anggaran pembayaran gaji PPPK guna mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, yang dapat berdampak terhadap gaji PPPK di tingkat pemerintah daerah.
Gubernur khawatir penghapusan anggaran gaji PPPK di dalam APBD sebelum adanya kejelasan dari pemerintah pusat berisiko menimbulkan persoalan pembiayaan daerah di masa mendatang.
"Makanya perlu diantisipasi dulu. Kalau memang ada perubahan kebijakan di pusat, kami sudah punya persiapan, khususnya untuk alokasi anggaran gaji PPPK," ujar Ansar.
Pemda masih menunggu kepastian soal pengalihan gaji PPPK ke APBN, khususnya untuk guru dan tenaga kesehatan.
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