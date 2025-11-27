Pemda Sudah Menyiapkan Anggaran Seleksi CPNS 2026
jpnn.com - MATARAM – Belakangan ini sudah marak informasi di media sosial yang menyebutkan bakal ada rekrutmen atau seleksi CPNS 2026.
Terkait informasi tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Taufik Priyono, belum berani memberikan kepastian.
Dia mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima informasi resmi terkait adanya rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.
"Sampai hari ini, kami pastikan informasi rekrutmen CPNS 2026 dari pemerintah pusat belum ada," kata Taufik Priyono, di Mataram, Rabu (26/11).
Dia mngimbau masyarakat luas untuk bijak menerima informasi agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Namun di sisi lain, sambung Taufik, informasi tersebut juga bisa menjadi motivasi bagi para calon pelamar CPNS untuk mempersiapkan diri lebih awal ketika tiba-tiba benar dibuka lowongan formasi CPNS 2026.
Meski belum ada kepastian, Taufik mengatakan BKPSDM Kota Mataram telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan seleksi CPNS 2026 sebagai langkah antisipasi.
"Besaran anggaran yang kami siapkan, disesuaikan dengan kebutuhan. Nilainya tidak bisa kami sebut, yang jelas cukup untuk mendukung kegiatan," katanya.
Berikut ini informasi berkaitan dengan kabar bakal ada seleksi CPNS 2026, pemda sudah menyiapkan anggaran.
