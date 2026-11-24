jpnn.com - CIANJUR – Pemerintah pusat belum juga menerbitkan regulasi yang mengatur alih status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyebut sekitar 6.994 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di daerahnya menunggu kepastian peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu.

Kepala BKPSDM Cianjur Akos Koswara mengatakan rencana tersebut menjadi kabar baik bagi ribuan pegawai PPPK Paruh Waktu di Cianjur. Namun, harus menunggu karena hingga saat ini belum terbit regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaannya.

Yang pasti, kata Akos, pihaknya menyambut positif adanya rencana peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Dikatakan, kebijakan tersebut menjadi harapan besar bagi para pegawai yang selama ini berstatus PPPK paruh waktu.

"Peningkatan status ini diharapkan dapat memberikan kepastian dalam perjalanan karier dan status kepegawaian di lingkungan pemerintahan terutama di Kabupaten Cianjur," katanya di Cianjur, Senin (23/11).

Akos mengatakan pihaknya telah menyiapkan data PPPK Paruh Waktu, sehingga begitu terbit regulasi dan petunjuk teknis dari pusat, pemerintah daerah bisa langsung melaksanakannya.

Dikatakan bahwa pemda belum bisa mengambil langkah sebelum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengatur secara jelas mekanisme perubahan status tersebut.