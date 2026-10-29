Pemecatan Pengurus Jadi Momentum PPP Benahi Internal Menjelang 2029

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taj Yasin dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan membenahi organisasi partai menjelang Pemilu 2029.

Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Banten Zakirudin Chaniago menilai langkah tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan sikap dalam menghadapi persoalan internal partai.

Menurut dia, keputusan organisasi diperlukan agar PPP dapat segera menentukan arah dan fokus pada agenda politik ke depan.

"Hemat saya, justru sikap dan tindakan DPP PPP seperti tersebut sangat tepat dan jelas lebih baik daripada mengambil sikap ambigu," ujar Zakirudin dalam keterangannya, Kamis (29/10).

Meski menilai keputusan tersebut diambil agak terlambat, Zakirudin melihat PPP masih memiliki kesempatan untuk melakukan pemulihan organisasi.

Kesempatan itu, menurut dia, perlu dimanfaatkan melalui pembenahan internal yang terarah dan menyeluruh.

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"Meskipun agak terlambat, namun masih punya kesempatan untuk recovery," katanya.

Sekretaris Jenderal Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 1987 tersebut menekankan bahwa langkah selanjutnya menjadi bagian penting dalam menentukan proses pemulihan partai.