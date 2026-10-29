Pemenang Bintang Radio 2026 Hadirkan Karya Terbaru, 10 Suara dengan Cerita Berbeda

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan para pemenang ‘Bintang Radio 2026’ berlanjut melalui perilisan sepuluh lagu terbaru yang menampilkan karakter, emosi, dan kekuatan vokal masing-masing penyanyi.

Steven Kwa, Sabila Chaitra, Rahmat Bahari, Stella Kaya, Hifnie Zaidan, Anastasya Ivanka, Rara Sutera, Romie Janeiro, Bayu Al Wagfa dan Gloreta Henoch hadir dengan karya yang merepresentasikan perjalanan musikal, sekaligus menjadi langkah baru dalam memperkenalkan potensi para talenta terbaik Bintang Radio kepada pendengar musik Indonesia.

Lima lagu yaitu “Memenangkanmu” yang dibawakan Steven Kwa, “Selingan Hati” oleh Sabila Chaitra, “Rencana Tuhan” oleh Rahmat Bahari, “Matahari Baru” oleh Stella Kaya, dan “Berdua” oleh Hifnie Zaidan diciptakan dan diproduseri oleh Kangga Supernova dan Riicco.

Sementara itu lima lagu lainnya yaitu “Dulu dan Sekarang” oleh Anastasya Ivanka, “Kenangan yang Pergi” oleh Rara Sutera, “Aku Tak Siap” oleh Romie Janeiro, “Cinta Membawamu Kembali” oleh Bayu Al Wagfa, dan “Bayang Semu yang Hilang” oleh Gloreta Henoch masing – masing diciptakan dan diproduseri oleh Dennis Hendrawan dan Ananda Mahardhika Putra.

Semua lagu yang terpilih berhasil menghadirkan pendekatan musikal untuk menggali karakter vokal serta identitas setiap penyanyi.

Sepuluh lagu terpilih bukanlah sekadar rilisan baru, tetapi juga menjadi representasi perjalanan para pemenang Bintang Radio dalam melangkah dari panggung kompetisi menuju industri musik profesional.

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Masing-masing lagu membawa cerita dan sudut pandang berbeda tentang cinta, hubungan, harapan, serta perjalanan hidup yang dekat dengan pengalaman banyak orang.

Di balik kesepuluh lagu tersebut, Kangga Supernova, Riicco, Dennis Hendrawan dan Ananda Mahardhika Putra mengambil peran sebagai pencipta sekaligus produser.