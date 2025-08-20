menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Pemenang KILA 2025 Diumumkan, Fadli Zon Sampaikan Pesan Soal Lagu Anak

Pemenang KILA 2025 Diumumkan, Fadli Zon Sampaikan Pesan Soal Lagu Anak

Pemenang KILA 2025 Diumumkan, Fadli Zon Sampaikan Pesan Soal Lagu Anak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama para pemenang KILA (Kita Cinta Lagu Anak) 2025 di Tim, Jakarta pada Selasa (19/8). Foto. Dok. Humas Kemenbud

jpnn.com, JAKARTA - Pentas drama musikal 'Harmoni Sahabat KILA - Melangkah Bersama Meraih Cita-cita' di Teater Besar, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) berlangsung meriah.

Drama musikal besutan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) itu merupakan puncak dari rangkaian program KILA, sekaligus mengumumkan pemenang KILA (Kita Cinta Lagu Anak) 2025, kategori Lomba Cipta Lagu Anak dan Lomba Menyanyi Lagu Anak.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dalam sambutannya menyebutkan bahwa KILA merupakan gerakan nasional yang bertujuan menghidupkan kembali semangat penciptaan dan penampilan lagu anak Indonesia yang berkualitas.

Baca Juga:

“Melalui program KILA, Kementerian Kebudayaan berkomitmen menghidupkan lagu-lagu anak yang bermakna, mendidik, sekaligus membentuk karakter bangsa,” kata Menbud Fadli Zon di TIM, Selasa (19/8).

Drama musikal Harmoni Sahabat KILA menghadirkan kisah yang terinspirasi dari program KILA itu sendiri.

Menyuguhkan pesan tentang persahabatan, keberanian, dan semangat gotong royong generasi muda Indonesia yang dipentaskan melalui musik, tari, serta seni peran anak-anak berbakat dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga:

Pentas itu menjadi ruang ekspresi talenta anak-anak Indonesia yang dipilih dari pemenang lomba menyanyi KILA tahun-tahun sebelumnya serta membawakan karya-karya lagu anak ciptaan para pemenang lomba cipta lagu KILA.

Lebih lanjut, Menbud Fadli Zon berharap drama musikal dapat berkembang menjadi tren penting di Indonesia.

Drama musikal besutan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) itu merupakan puncak dari rangkaian program KILA, sekaligus mengumumkan pemenang KILA.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI