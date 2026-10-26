Pemenang Lomba Pidato Bahasa Inggris UEC 2026, 2 Siswa dari SMA Batik 1 Surakarta

jpnn.com - SURAKARTA – Babak final Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Nasional 2026 yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sudah dilaksanakan pada Minggu 25 Oktober di gedung UPT P2B UNS.

Pada kategori Persuasive Speech Competition untuk siswa SMA, para peserta membawakan pidato persuasif dengan sub-tema “Digital Literacy for the Young Generation”.

Para finalis berpidato dengan narasi yang berbeda dengan pidato babak sebelumnya, tetapi dengan sub-tema yang sama.

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Penyerahan piala dan hadiah kepada para pemenang UNS English Competition atau UEC 2026 kategori Persuasive Speech Competition. Foto: dok.pribadi

Seusai 5 siswa finalis UNS English Competition atau UEC 2026 kategori Persuasive Speech Competition menyampaikan pidato, pihak panitia dari UPT P2B UNS mengumumkan para pemenang.

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“Semua finalis pada dasarnya adalah pemenang. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian luar biasa hingga berada di tahap ini,” kata Kepala UPT P2B UNS Muhammad Taufiq Al Makmun, S.S., M.A., Ph.D saat menyampaikan kata sambutan sebelum pengumuman pemenang.

Berdasarkan penilaian dewan juri, ditetapkan juara I Persuasive Speech Competition 2026 diraih Maria Theresia Putri Duling (SMA Pius Tegal).