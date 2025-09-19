Pemerintah Ajak Mahfud MD Bergabung ke Tim Reformasi Kepolisian

menu
Mantan Menko Polhukam Mahfud Md. Foto: ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku mengajak eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk bergabung dalam Tim Reformasi Kepolisian.

Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah Mahfud akan bersediah bergabung dengan tim tersebut.

Menurut dia, pembentukan Tim Reformasi Kepolisian adalah komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi Polri saat ini.

Pemerintah saat ini tengah mengajak sejumlah tokoh untuk bergabung dalam tim tersebut.

"(Mahfud MD) termasuk salah satunya (yang diajak bergabung reformasi kepolisian)," ucap Pras di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).

"Komitmen Bapak presiden yang sekarang sedang proses untuk kami meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut," lanjutnya.

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri kemungkinan akan bergabung dalam tim itu.

Dofiri kemungkinan akan masuk dalam Tim Reformasi Kepolisian mengingat jabatannya saat ini di Kabinet Merah Putih.

