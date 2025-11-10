Pemerintah Akan Bilang Sorry ya, Kalian Daftar PPPK, Masa Minta PNS
jpnn.com - JAKARTA – Sebanyak 15 forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) menyatakan keseriusannya memperjuangkan alih status PPPK menjadi PNS.
Guna meneguhkan aspirasi tersebut, mereka berencana menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPPK Indonesia 2025 di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 13 Desember 2025.
Namun, upaya alih status PPPK ke PNS tersebut menuai polemik. Sempat viral petisi menolak pengalihan tersebut.
Sikap tidak setuju alih status PPPK ke PNS juga disampaikan Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika.
Faisol Mahardika menilai gerakan yang dibuat forum-forum PPPK untuk minta dialihkan ke PNS merupakan bentuk rasa tidak syukur.
Mestinya, kata Faisol, para PPPK bersyukur tidak melalui sistem paruh waktu, bukan malah minta dialihkan ke PNS.
"Harus banyak istighfar, kok enggak bersyukur, ya, sudah diangkat menjaga PPPK penuh waktu. Saya saja diangkat menjadi PPPK paruh waktu sudah bersyukur luar biasa," kata Faisol kepada JPNN, Sabtu (8/11).
Sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, kata Faisol, mestinya mereka bersyukur, karena tidak semua bisa mendapat status penuh waktu.
Tuntutan sejumlah forum PPPK agar bisa dialihkan menjadi PNS menuai polemik, termasuk penolakan dari Aliansi Gabungan R2 R3.
