Pemerintah Akan Kenakan Pajak Mobil Listrik dan PHEV Berdasarkan Jarak

jpnn.com - Pemerintah Inggris mengumumkan kebijakan terkait pajak mobil listrik (EV) dan plug-in hybrid (PHEV).

Pemerintah mengatakan bahwa setiap pemilik mobil ramah lingkungan itu akan dikenai biaya jalan baru berdasarkan jarak tempuh. Kebijakan itu mulai berlaku pada April 2028.

Dikutip dari ArenaEV, Rabu, upaya ini merupakan langkah untuk menggantikan kerugian akibat pajak bahan bakar karena banyaknya masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik.

Baca Juga: Komparasi Mobil Listrik Mungil Changan Lumin vs Vinfast VF 3

Adapun pajak akan dikenakan berdasarkan jarak tempuh, pengemudi kendaraan listrik bertenaga baterai akan dikenakan pajak sebesar 3 pence per mil, sedangkan pengguna kendaraan mobil hibrida plug ini akan dikenakan 1,5 pence per mil.

Tarif itu akan meningkat setiap tahun untuk mengimbangi inflasi, rata-rata pengguna mobil listrik yang menempuh jarak sekitar 24.140 km untuk periode 2028-2029 akan dikenakan pajak sekitar 528 euro.

Sementara pengguna kendaraan bahan bakar bensin dan diesel akan dikenakan setidaknya setengahnya untuk jarak yang sama.

Poin penting dalam pajak baru ini adalah langkah pemerintah melacak jarak tempuh yang bisa saja dimanipulasi.

Rencana itu melibatkan pemeriksaan odometer kendaraan selama inspeksi kendaraan tahunan.