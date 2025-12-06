menu
Pemerintah Bakal Bangun Rumah Instan untuk Korban Banjir Pulau Sumatra

Ilustrasi anak-anak yang berada di tenda pengungsian. Foto: Mercurius Thomos Mone

jpnn.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, bakal membangun hunian sementara, yakni Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) untuk para korban banjir di Pulau Sumatra.

Menurut Ara sapaan Maruarar Sirait, dukungan dan penuh Kementerian PKP untuk membantu pemerintah daerah menangani dampak banjir bandang di Sumatera.

“Di Medan sudah standby lebih dari 400 unit, dan di Bandung sekitar 100 unit. Jika diperlukan, kami siap menambah sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Ara dikutip Sabtu (6/12).

“Kami memastikan semua langkah berjalan cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman dan layak,” tambahnya.

Bekas politikus PDIP mengaku, telah memerintahkan Dirjen Tata Kelola Pengendalian Risiko (TKPR), Dirjen Perumahan Perdesaan, dan Dirjen Kawasan Permukiman telah bergerak ke wilayah terdampak banjir dan longsor untuk memetakan kebutuhan hunian masyarakat.

Meski penetapan lokasi relokasi merupakan kewenangan pemerintah daerah, Kementerian PKP siap mendampingi dengan dukungan teknis.

“Kami membantu pemda dengan pengalaman teknis kami, memastikan lokasi yang diusulkan aman, dekat sekolah, rumah sakit, pasar, dan akses kerja warga,” pungkas dia.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

