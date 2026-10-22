menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Pemerintah Bakal Gelontorkan Bansos hingga Diskon Nataru, Totalnya Rp31 Triliun

Pemerintah Bakal Gelontorkan Bansos hingga Diskon Nataru, Totalnya Rp31 Triliun

Pemerintah Bakal Gelontorkan Bansos hingga Diskon Nataru, Totalnya Rp31 Triliun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana nataru. Ilustrasi/FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,8 triliun untuk mendukung sejumlah program hingga akhir 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program kepada masyarakat adalah bantuan pangan, bantuan subsidi upah, dan diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Program-program yang akan dilaksanakan, satu yang terkait dengan pembukaan rekening koran, bantuan pangan yang 10 kilogram, yang ketiga bantuan subsidi upah," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (21/10).

Baca Juga:

Airlangga mengaku program-program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Airlangga menjelaskan ada bantuan pangan yang disiapkan pemerintah berupa beras sebanyak 10 kilogram selama tiga bulan.

Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan penyaluran bantuan subsidi upah kepada kelompok pekerja yang memenuhi kriteria.

Baca Juga:

Pemerintah turut menyiapkan berbagai program diskon untuk periode Natal dan Tahun Baru (nataru).

Diskon Natal dan Tahun Baru ini difungsikan untuk mendukungbaktivitas ekonomi dan meringankan pengeluaran masyarakat selama masa liburan.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,8 triliun untuk mendukung sejumlah program hingga akhir 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI