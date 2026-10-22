Pemerintah Bakal Gelontorkan Bansos hingga Diskon Nataru, Totalnya Rp31 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,8 triliun untuk mendukung sejumlah program hingga akhir 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program kepada masyarakat adalah bantuan pangan, bantuan subsidi upah, dan diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Program-program yang akan dilaksanakan, satu yang terkait dengan pembukaan rekening koran, bantuan pangan yang 10 kilogram, yang ketiga bantuan subsidi upah," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (21/10).
Airlangga mengaku program-program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
Airlangga menjelaskan ada bantuan pangan yang disiapkan pemerintah berupa beras sebanyak 10 kilogram selama tiga bulan.
Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan penyaluran bantuan subsidi upah kepada kelompok pekerja yang memenuhi kriteria.
Pemerintah turut menyiapkan berbagai program diskon untuk periode Natal dan Tahun Baru (nataru).
Diskon Natal dan Tahun Baru ini difungsikan untuk mendukungbaktivitas ekonomi dan meringankan pengeluaran masyarakat selama masa liburan.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,8 triliun untuk mendukung sejumlah program hingga akhir 2026.
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