Pemerintah Bakal Lakukan Pemutihan Kepada Orang yang Diblokir BI Checking

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Foto/dok: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mewacanakan, melakukan pemutihan BI checking bagi masyarakat yang akan mengambil rumah dalam program perumahan subsidi.

"Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mengakses program perumahan subsidi karena BI cheking," kata Maruarar dikutip Selasa (28/10).

Maruarar menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Karena itu disarankan agar ada pemutihan BI cheking bagi masyarakat yang akan mengikuti program perumahan yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut dia, program rumah subsidi di Karawang ini cukup potensial. Sebab masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah. Terlebih meski telah memiliki rumah, kondisi rumahnya kurang layak.

Sesuai dengan laporan dari Pemerintah Kabupaten Karawang, masih ada sekitar 38 ribu keluarga yang hingga kini belum memiliki rumah.

"Tapi menurut saya, ada lebih dari 38 ribu keluarga di Karawang yang belum memiliki rumah. Termasuk keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Karawang, ini masih sangat banyak," kata dia.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan agar pemerintah membantu masyarakat yang terkena BI cheking dalam program perumahan subsidi.

"Banyak masyarakat yang curhat kalau mereka itu kena BI cheking, padahal mereka sangat menginginkan untuk memiliki rumah melalui program perumahan subsidi," kata Aep.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

