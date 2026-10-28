Pemerintah Bakal Lanjutkan Tax Holiday di Tengah Aturan GMT

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tetap melanjutkan fasilitas tax holiday untuk menarik investasi asing meski aturan Global Minimum Tax (GMT) berlaku.

Airlangga menilai Indonesia tidak perlu terburu-buru menjadi pioner penerapan GMT di kawasan.

Pertimbangan ini diambil karena situasi global menunjukkan sejumlah negara masih mengkaji ulang kebijakan pajak minimum internasional tersebut.

Dia mencontohkan Kanada yang justru meluncurkan fasilitas insentif perpajakan dengan tarif PPh sebesar 8 persen.

Skema insentif yang diluncurkan Kanada tersebut berada jauh di bawah standar GMT yang ditetapkan sebesar 15 persen.

Melihat kondisi global yang dinamis tersebut, Indonesia memilih tetap mempertahankan pemberian tax holiday guna menjaga daya tarik investasi nasional.

"Nah bagi Indonesia, tetap memberikan fasilitas termasuk tax holiday, penarik investasi dan untuk hal lain tentu kita akan melihat sesudah diberlakukannya perjanjian perdagangan," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, baru-baru ini.

?Airlangga menjelaskan persoalan penyelarasan GMT ini nantinya akan dibahas lebih lanjut setelah penandatanganan kerja sama perdagangan internasional.