Pemerintah Bakal Luncurkan Kereta Khusus Petani, Begini Modelnya

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan kereta api khusus untuk petani dan pedagang. Kereta api tersebut saat ini masih sedang dilakukan uji coba.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan kereta khsusus itu bertujuan untuk mengakomodir para pedagang dan petani. Hal ini karena kereta lokal yang dikelola PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) padat oleh penumpang umum.

Kereta itu dirancang untuk membantu mobilitas para petani dan pedagang, sekaligus memudahkan pengangkutan hasil panen maupun barang dagangan secara lebih leluasa, aman dan efisien.

"Untuk itu segera kami launching, supaya menampung masyarakat yang membawa hasil dagangan dari daerah ke Jakarta," ujar Tiko dikutip Selasa (26/8).

Tiko menuturkan, jam operasional layanan kereta khusus petani dan pedagang tersebut akan tersedia pada jadwal paling pagi.

Namun demikian, Tiko belum bisa memastikan kapan layanan tersebut dapat resmi dijalankan.

"Nanti KCI, kan memang sekarang itu schedule KCI kan penuh ya, dan memang untuk itu pagi-pagi ada batch yang pagi sekali yang sebelum subuh, yang mengangkut hasil pertanian dan perdagangan," katanya.

Diketahui pemerintah lewat PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) menyiapkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang guna memperkuat akses distribusi hasil bumi, memperlancar mobilitas perdagangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.