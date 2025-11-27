Pemerintah Bakal Luncurkan Program Diskon Nasional pada Momen Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan rangkaian program diskon besar-besaran.

Program diskon nasional itu dilakukan pemerintah, untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Budi menerangkan, terdapat tiga kampanye belanja akan digelar sepanjang Desember hingga awal Januari, bekerja sama dengan berbagai asosiasi ritel dan pelaku industri.

Program pertama adalah Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang digelar pada 10-16 Desember 2025.

Kegiatan ini digelar bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan menjadi momentum diskon tahunan bagi platform belanja daring (online).

Program diskon kedua, pemerintah menggelar kampanye Belanja di Indonesia Aja (BINA Indonesia) pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Program ini melibatkan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk menggairahkan transaksi di pusat perbelanjaan dan ritel nasional selama puncak liburan.

Adapun program ketiga adalah Every Purchase is Cheap atau EPIC hasil kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).