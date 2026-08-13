Pemerintah Bakal Menerapkan BBM E20 Pada 2029

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan penerapan campuran etanol 20 persen atau E20 pada BBM dilakukan 2029 mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi ESDM Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan langkah itu dilakukan sebagai bagian upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

"Maka 2029 itu etanol campuran 20 persen sudah bisa kita laksanakan," kata Elen di Jakarta, Rabu (13/8).

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Menurut Elen, saat ini penerapan campuran etanol dalam BBM masih berada pada tingkat lima persen.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan memperluas sumber bahan baku etanol yang berasal dari komoditas domestik, seperti tebu dan singkong.

Salah satu sumber potensial berasal dari tetes tebu yang dikembangkan melalui program food estate di sejumlah wilayah, termasuk Papua.

Selain itu, Elen menilai pengembangan ekosistem energi menjadi kunci dalam mempercepat industrialisasi nasional.

Elen menyebut ketahanan energi memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan sektor industri.