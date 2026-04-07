Pemerintah Bakal Merenovasi 400 Ribu Rumah Masyarakat Miskin Tahun Ini

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan program renovasi atau bedah rumah secara signifikan pada 2026.

Jumlah rumah yang akan direnovasi ditargetkan menjadi 400 ribu di 2026 ini, dari sebelumnya 45 ribu rumah pada tahun lalu.

Hal tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto pada rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4).

Menurut Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, dukungan Presiden Prabowo terhadap program perumahan rakyat sangat besar, termasuk dalam peningkatan bedah rumah di seluruh Indonesia.

“Seperti buat renovasi rumah, tahun lalu cuma 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah dan sedang dipersiapkan suatu langkah-langkah untuk ke depannya lebih besar lagi,” kata Ara.

Mantan anggota DPR RI ini mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan program tersebut tepat sasaran dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dari BPS akan digunakan untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan, khususnya warga miskin.

“Kami tentu akan bekerja sama dengan BPS supaya ada aturannya, seperti misalnya kami melakukan renovasi rumah itu ada di desil 1 sampai desil 4,” ungkap Ara.