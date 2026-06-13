Pemerintah Bakal Revitalisasi 71.744 Sekolah, Janjikan Buka 1,1 Juta Lapangan Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah sepanjang 2026.

Program tersebut mencakup renovasi gedung sekolah, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia," ucap Abdul dikutip pada Sabtu (13/8).

Dia mengatakan bahwa jumlah tersebut meningkat dari rencana sebelumnya.

Pada awalnya, kata Abdul, pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 sekolah dengan anggaran sebesar Rp 14 triliun.

Namun, pemerintah kemudian berkomitmen menambah sasaran sebanyak 60.000 satuan pendidikan, sehingga total target revitalisasi mencapai 71.744 sekolah.

Menurut dia, hingga saat ini pemerintah telah menyelesaikan sekitar 70 persen dari target awal revitalisasi 11.744 sekolah.

“Bahkan, beberapa di antaranya sudah bisa selesai di bulan Juli atau Agustus, dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun ajaran 2026/2027," kata dia.