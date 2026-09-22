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Pemerintah Bakal Ubah Batu Bara Jadi Bensin

Pemerintah Bakal Ubah Batu Bara Jadi Bensin
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Warga melihat sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara. Ilustrasi Foto: ANTARA /AJI STYAWAN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku pihaknya siap mengubah batu bara menjadi bensin.

Hal itu dikatakan Bahlil untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kemandirian energi di dalam negeri.

“Kami sebagai Menteri ESDM akan menindaklanjuti dengan.optimalisasi meningkatkan ketahanan energi dengan memakai sumber energi dalam negeri,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (21/9).

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Bahlil menjelaskan arahan Prabowo adalah membuat gas atau minyak dari batu bara karena kondisi geopolitik yang tidak menentu.

Arahan Presiden Prabowo, kata dia, adalah mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada di Indonesia.

Menurut Bahlil, salah satu antaranya adalah energi alternatif dari batu bara.

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"Sekarang teknologinya itu sudah canggih, di mana batu bara yang low calorie (kalori rendah) itu bisa menghasilkan gas maupun minyak,” kata Bahlil.

Bahlil menyebut pemanfaatan batu bara untuk menjadi minyak telah berlangsung di sejumlah negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku pihaknya siap mengubah batu bara menjadi bensin.

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