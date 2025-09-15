menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pemerintah Beri Bantuan Beras untuk 18 Juta Masyarakat Selama 2 Bulan

Pemerintah Beri Bantuan Beras untuk 18 Juta Masyarakat Selama 2 Bulan

Pemerintah Beri Bantuan Beras untuk 18 Juta Masyarakat Selama 2 Bulan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Koordinator Bidang Perenomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Pusat memberikan sejumlah bantuan stimulus ekonomi untuk masyarakat dan pelaku usaha.

Bantuan yang diberikan, yakni 8 program paket ekonomi (akselerasi program 2025), 4 program paket ekonomi (dilanjutkan di program 2026), dan 5 rekapitulasi 5 program paket ekonomi (penyerapan tenaga kerja).

Menteri Koordinator Bidang Perenomian Airlangga Hartarto adalah pemberian bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu.

Baca Juga:

Bantuan pangan tersebut bakal diberikan selama dua bulan ke depan untuk 18,3 juta penerima.

“Bantuan pangan, itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan, untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November,” ucap Airlangga di Istana Negara, pada Senin (15/9).

Berdasarkan data paparan, harga beras diasumsikan Rp 18.500 per kilogram termasuk biaya distribusi.

Baca Juga:

“Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar Rp 7 triliun,” kata dia.

Berikut 8 program akselerasi program 2025:

Pemerintah Pusat memberikan sejumlah bantuan stimulus ekonomi untuk masyarakat dan pelaku usaha.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI