Pemerintah Buka Magang Nasional 2026, Targetkan 150 Ribu Fresh Graduate Masuk Dunia Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membuka Program Magang Nasional (PMN) 2026 sebagai upaya mempercepat penyerapan lulusan baru ke dunia kerja.

Program yang diluncurkan pada Senin, 29 Juni 2026, ini menargetkan 150 ribu peserta dari kalangan lulusan perguruan tinggi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka pengangguran lulusan baru.

Melalui PMN, para peserta diharapkan tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus penghasilan.

“Setiap peserta akan dibina langsung oleh mentor atau karyawan senior di perusahaan, supaya kompetensinya naik. Program kali ini juga lebih inklusif. Tidak cuma lulusan S1, tapi juga lulusan profesi dan teman-teman disabilitas,” ujar Teddy dalam keterangannya dikutip Senin (29/6).

Dalam program ini, peserta akan menjalani magang selama enam bulan di perusahaan mitra. Selama mengikuti magang, mereka akan menerima upah berkisar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, menyesuaikan upah minimum regional di daerah penempatan masing-masing.

Teddy menjelaskan, kuota PMN tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, program serupa diikuti 100 ribu peserta yang ditempatkan di berbagai perusahaan di Indonesia.

“Tahun ini kuotanya naik jadi 150 ribu orang. Mereka akan magang di sekitar 8.800 perusahaan, mulai dari BUMN sampai swasta,” jelasnya.