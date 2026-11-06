Pemerintah dan DPR Sepakat PPPK Paruh Waktu Teknis Diangkat jadi PPPK Penuh

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati para PPPK Paruh Waktu tenaga teknis diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sektor tenaga teknis dan pelaksana lainnya lintas profesi yang masih berstatus paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Prasetyo mengumumkan kebijakan itu dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi pemerintah dengan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu ini termasuk lintas profesi, ya, itu termasuk dosen, kemudian damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis, tenaga pelayanan atau tenaga pelaksana lain," ujar Prasetyo.

Kebijakan itu menyusul keputusan pemerintah yang sebelumnya akan mengangkat guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Ia menyampaikan para PPPK paruh waktu yang nantinya diangkat menjadi PPPK penuh waktu juga berkesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dalam hal seleksi CPNS itu, Prasetyo menyebut pemerintah akan memberlakukan perlakuan khusus, terutama yang berkaitan dengan masalah batasan usia.

"Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus," ucapnya.