Pemerintah dan ILO Luncurkan Program Pekerjaan Layak Nasional 2026–2030

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia, organisasi pengusaha, pekerja, serta Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) meluncurkan Program Pekerjaan Layak Nasional atau Decent Work Country Programme (DWCP) Indonesia 2026–2030.

Program ini menjadi kerangka bersama demi mewujudkan transformasi ekonomi menjadi pekerjaan layak dan kesejahteraan yang merata.

Sebagai kelanjutan periode 2020–2025, DWCP baru ini hadir merespons pesatnya perubahan dunia kerja.

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Fokus utamanya mencakup tantangan digitalisasi, kecerdasan buatan, transisi iklim dan energi, hingga dinamika rantai pasok global.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan agenda ketenagakerjaan tak hanya memperbanyak lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitasnya.

Upaya ini memerlukan keterpaduan antara pengembangan kompetensi, produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan pekerja.

"Pemerintah, pengusaha dan pekerja berkomitmen untuk menerjemahkan agenda tersebut menjadi hasil yang nyata dan terukur,” ujar Yassierli di Jakarta, baru-baru ini.

Sementara itu, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh menilai program ini sebagai wujud komitmen bersama.