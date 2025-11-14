Pemerintah dan Koperasi Kana Perkuat Rantai Pasok Pangan Lewat KDKMP

jpnn.com, PEMATANG SIANTAR - Pemerintah terus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa melalui pembangunan infrastruktur yang lebih memadai.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan gudang, gerai, dan fasilitas pendukung bagi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperluas jaringan usaha koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Komitmen ini ditegaskan oleh Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi KemenKopUKM, Henra Saragih, saat membuka Workshop Percepatan Operasional KDKMP di Pematang Siantar, baru-baru ini.

Dalam acara tersebut, Koperasi Kana turut hadir untuk mempresentasikan Program Koperasi Manis yang berfokus pada penguatan distribusi pangan nasional.

Henra menekankan bahwa percepatan operasional KDKMP sangat mendesak agar manfaat infrastruktur koperasi bisa segera dirasakan masyarakat.

“Gudang dan gerai koperasi adalah fondasi ekonomi gotong royong yang mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan pokok,” ujarnya. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang lebih produktif.

Koperasi Kana melihat momentum ini sebagai peluang memperkuat rantai pasok pangan. Ello Harfandy, perwakilan Koperasi Kana, menjelaskan bahwa gudang dan gerai yang dibangun pemerintah dapat difungsikan sebagai simpul logistik utama.

Melalui Program Koperasi Manis, fasilitas ini akan dimaksimalkan untuk distribusi bahan pangan—khususnya gula putih—secara terintegrasi dan berkelanjutan.