jpnn.com, JAKARTA - Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar mengapresiasi simposium nasional yang digelar oleh Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) bekerja sama dengan kementeriannya, Kampus Universitas Indonesia, dan Kemenag yang digelar di Depok, Selasa (17/11/2026).

Dalam kegiatan bertajuk Pemberdayaan Ekonomi Sosial- Ekonomi Pesantren itu, Muhaimin menilai simposium tersebut sebagai langkah nyata untuk menyambut kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya beterima kasih, karena simposium ini melibatkan banyak pihak dan salah satunya ISNU. ISNU tinggal mikir bagaimana ekosistem pesantren itu bisa terbangun," kata menteri asal Jombang tersebut.

Menurutnya, tanpa ekosistem yang mumpuni, sebaik apa pun program yang dibuat, bisa gagal. Karena itu, simposium nasional yang ditutup dengan deklarasi komitmen bersama kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk gerakan pemberdayaan ekosistem sosial-ekonomi pesantren berbasis koperasi menjadi langkah awal untuk memaksimalkan ekosistem untuk menjalankan program pemerintah.

"Dahulu ada program yang bagus untuk petani, namanya KUT. Saat itu, program ini bagus didukung oleh akademisi dan pembuat kebijakan yang hebat. Targetnya, pemberdayaan secara cepat, efektif, dan melibatkan banyak pihak. Namun, karena ekosistem tak terbangun, dalam waktu singkat, tak kurang dari satu tahun program KUT ini gagal dan menyisakan tunggakan kredit 10 T," ucap Muhaimin.

Menurutnya, program baik yang sudah dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto harus didukung oleh ekosistem yang bagus. Nah, lanjutnya, simposium nasional itu menjadi titik awal untuk memperbaiki ekosistem sosial ekonomi pesantren.

Pria yang karib disapa Gus Imin itu membeberkan, pesantren memag bisa tumbuh tanpa bantuan. Namun, dengan bantuan dan program pemerintah saat ini serta adanya Dirjen Pesantren yang sudah terbentuk di Kemenag, sudah sepantasnya ekosistem ini bisa makin baik.

"Pak Presiden sudah menyetujui UU Pesantren, jadi saatnya memberdayakan ekosistem pesantren yang juga melibatkan ISNU, ISNU tinggal mikir bagaimana ekosistem bisa terbangun sehingga program bisa berjalan maksimal di bawah," Ungkapnya.