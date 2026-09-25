Pemerintah dan UOB Perkuat Ekosistem Seni Rupa Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Bank UOB Indonesia menggelar 16th Painting of the Year (POY) yang dipamerkan di The Melting Pot, Lantai Dasar ASHTA District 8, Jakarta Pusat.
POY menghadirkan karya dari 48 finalis yang dipamerkan mulai 24 September hingga 10 Oktober 2026.
Pameran tersebut menjadi ruang bagi seniman untuk memperluas jangkauan karya sekaligus mempertemukan seni dengan publik dan pasar.
Direktur Seni Rupa dan Seni Pertunjukan Kementerian Ekonomi Kreatif Dadam Mahdar mengatakan pengembangan seni rupa membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah, kata dia, tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dunia usaha, komunitas, akademisi, media, dan lembaga keuangan.
“Pemerintah tidak bisa sendiri. Kami yakin dengan bantuan teman-teman UOB, ketemulah antara seniman dan buyer,” ucap Dadam di ASHTA.
Menurut dia, pemerintah mendorong penguatan ekosistem melalui lima mata rantai industri kreatif, yakni kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi.
Pada tahap kreasi, pemerintah memberikan dukungan melalui inkubasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas seniman.
Bank UOB Indonesia menggelar 16th Painting of the Year (POY) yang dipamerkan di The Melting Pot. Pameran itu mendapatkan dukungan dari pemerintah
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