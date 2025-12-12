Pemerintah Didesak Bikin Kebijakan Biaya UKT Bagi Mahasiswa Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah membuat kebijakan untuk meringankan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta dispensasi akademik bagi mahasiswa terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh.

Usul ini disampaikan menyusul dampak besar banjir bandang dan tanah longsor yang telah menyebabkan ratusan korban jiwa dan merusak fasilitas vital, termasuk infrastruktur pendidikan.

“Kami mendesak pemerintah untuk segera mengerahkan seluruh sumber daya dan memanfaatkan alokasi dana darurat APBN," kata Fikri dikuti Rabu (12/12).

Menurut Fikri, dana darurat tersebut dapat digunakan tidak hanya untuk penyaluran bantuan logistik dan perbaikan infrastruktur yang rusak saja, melainkan juga dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang terdampak bencana.

Sebelumnya, Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja gabungan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta BRIN pada Senin (8/12).

Rapat tersebut membahas langkah-langkah komprehensif penanganan sektor pendidikan di wilayah terdampak.

Fikri menjelaskan berdasarkan data awal Kementerian Pendidikan Tinggi, sedikitnya 6.437 civitas akademika terdampak langsung bencana, dengan sekitar 30 perguruan tinggi mengalami kerusakan infrastruktur.

Kemudian, lanjut dia, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebanyak 1.009 satuan pendidikan telah menerima bantuan awal senilai sekitar Rp 4 miliar.