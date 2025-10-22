Pemerintah Diminta Berhati-hati Mengeksekusi Program Biodiesel B50
jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk mengimplementasikan program biodiesel B50 dinilai bakal menimbulkan sejumlah dampak. Mulai dari terganggunya proses produksi, penurunan ekspor, hingga melemahkan kesejahteraan petani sawit.
Hasil kajian Pusat Penelitian Pranata Pembangunan, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia (Pranata UI) menunjukkan bahwa tingkat blending optimal CPO ke dalam biodiesel seharusnya berada di kisaran 37,8%, atau setara program B40.
Angka ini dianggap paling ideal untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi domestik, ekspor, dan stabilitas harga pangan.
Implementasi B50 tanpa perhitungan matang dikhawatirkan justru menekan pasokan minyak goreng di dalam negeri serta mempersempit ruang ekspor CPO yang selama ini menjadi sumber devisa penting.
"Pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan energi berbasis sawit," kata Peneliti Pranata UI, Dr. Surjadi, S.E., M.A., Rabu (22/10).
Dia menekankan pentingnya menjaga ketahanan energi sekaligus memastikan stabilitas harga minyak goreng, tandan buah segar (TBS), serta keberlanjutan fiskal Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Surjadi juga mengingatkan agar pemerintah tidak menaikkan pungutan ekspor karena kebijakan itu bisa menekan harga TBS di tingkat petani, terutama petani swadaya yang berisiko mengalami penurunan kesejahteraan akibat kebijakan tersebut.
“Petani yang akan paling dirugikan apabila kebijakan B50 tidak dipertimbangkan dengan masak,” ungkapnya.
Pemerintah diminta berhati-hati mengeksekusi program Biodiesel B50 yang dinilai akan menimbulkan sejumlah dampak
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Uang Rp13 T dari Koruptor Akan Dipakai untuk Apa? Simak Perintah Presiden Prabowo
- 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pertamina Melayani Energi hingga Pelosok Negeri
- Setahun Prabowo-Gibran, Listrik Desa Jadi Bukti Menerangi Distrik Kiraweri, Papua
- 16 Tahun ABMM dengan Semangat Sinergitas Tanpa Batas
- Pakar Ungkap Nuklir Bisa Jadi Solusi Efisien untuk Swasembada Energi
- Target 5.700 Desa Teraliri Listrik pada 2030 Dinilai Realistis