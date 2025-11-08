menu
Pemerintah Diminta Evaluasi Penyaluran KUR 2025 untuk Tingkatkan Penerima Baru
Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap penyaluran dana KUR di akhir tahun 2025.

Saleh menyebut langkah ini adalah bagian dari komitmen Kementerian UMKM untuk meningkatkan jumlah penerima baru.

Menurut Saleh, Komisi VII berkepentingan agar pembagian bantuan modal tersebut dapat menjangkau sebanyak mungkin masyarakat yang membutuhkan.

"Kan, banyak aspirasi yang disampaikan bahwa yang menerima KUR biasanya sering berulang. Tidak jarang malah jumlah pinjamannya dinaikkan. Itu diberikan kepada orang-orang tertentu yang dinilai lancar dan bagus dalam membayar cicilan," kata Saleh Daulay, Sabtu (8/11/2025).

Padahal, kata legislator Fraksi PAN itu, pemerintah menargetkan agar penerima KUR ditambah, bahkan pernah disebut bahwa target sasaran penerima baru adalah 2,5 juta orang.

Kalau target ini tercapai, dia optimistis dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Pemerintah benar-benar hadir dalam menjawab tuntutan rakyat.

Anggota DPR Dapil 2 Sumut itu menilai distribusi dan penyaluran KUR memang tidak mudah. Ada sejumlah persyaratan yang ditetapkan.

Bila persyaratannya tidak lolos, bank penyalur biasanya tidak bisa membantu. Sering sekali, proposal dan business plan-nya diminta untuk disempurnakan. Masalahnya, para pengusaha UMKM ini tidak semua bisa memperbaiki dan menyesuaikan sesuai dengan apa yang diminta.

