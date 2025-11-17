menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Pemerintah Diminta Evaluasi Program Membangun Peternakan Ayam

Pemerintah Diminta Evaluasi Program Membangun Peternakan Ayam

Pemerintah Diminta Evaluasi Program Membangun Peternakan Ayam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
ilustrasi budi daya peternakan ayam. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat peternakan Rochadi Tawaf menilai, rencana pemerintah membuat peternakan ayam di seluruh Indonesia senilai Rp 20 triliun, lebih baik diarahkan untuk merevitalisasi peternakan-peternakan ayam yang sudah ada ketimbang membangun baru.

Rochadi menyatakan bahwa membangun peternakan ayam dari nol berisiko tinggi dan memakan waktu lama.

"Lebih realistis jika pemerintah masuk ke perusahaan yang sudah ada, terutama yang bangkrut, lalu direvitalisasi," kata Rochadi dikutip Senin (17/11).

Baca Juga:

Dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran itu menambahkan kondisi peternakan rakyat saat ini memprihatinkan.

Menurut dia, banyak lahan peternakan rakyat disewakan kepada pihak asing, sementara infrastruktur yang ada tidak dimanfaatkan optimal.

"Peternakan rakyat amburadul karena tekanan industri. Kenapa tidak diarahkan pembiayaan itu untuk memperbaiki peternakan rakyat, lalu hilirisasinya ke industri nuget besar agar produk rakyat terserap," ujarnya.

Baca Juga:

Rochadi menilai langkah membangun peternakan baru berpotensi sulit bersaing dengan perusahaan swasta besar yang telah menguasai pasar.

Sebelumnya, pemerintah melalui Danantara menyampaikan rencana investasi Rp 20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur.

rencana pemerintah membuat peternakan ayam di seluruh Indonesia senilai Rp 20 triliun, lebih baik diarahkan untuk merevitalisasi peternakan-peternaka

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI