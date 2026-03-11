menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Pemerintah Diminta Pelototi Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia

Pemerintah Diminta Pelototi Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia

Pemerintah Diminta Pelototi Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemerintah didesak untuk mewaspadai dampak lain konflik di Timur Tengah bukan hanya pada sektor migas tetapi juga stabilitas pangan nasional. Ilustrasi/foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk mewaspadai dampak lain konflik di Timur Tengah bukan hanya pada sektor migas tetapi juga stabilitas pangan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan kenaikan harga minyak dunia dipastikan akan berpengaruh terhadap biaya distribusi dan produksi pangan di tanah air.

"Dampak dari perang Iran, Israel dan keterlibatan Amerika ini perlu diseriusin untuk diamati oleh pemerintah, dan itu akan berpengaruh kepada biaya distribusi dan juga biaya produksi pangan," kata Johan dikutip Rabu (11/3).

Baca Juga:

Johan mengingatkan pemerintah  yang mengeklaim ketersediaan stok pangan mencukupi selama Ramadan

Tetapi persoalan di lapangan tidak hanya soal jumlah pasokan, tetapi juga distribusi dan stabilitas harga.

"Persoalannya kan terjadi lonjakan harga di pasar-pasar. Salah satu sebabnya adalah tidak meratanya distribusi," ujarnya.

Baca Juga:

Menurut dia, kenaikan harga minyak akan memperbesar biaya logistik dan berpotensi menghambat penyaluran bahan pangan ke berbagai daerah.

Kondisi ini jika tidak diantisipasi sejak dini, dapat memperburuk disparitas harga antarwilayah.

Pemerintah didesak untuk mewaspadai dampak lain konflik di Timur Tengah bukan hanya pada sektor migas tetapi juga stabilitas pangan nasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI