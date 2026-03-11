Pemerintah Diminta Pelototi Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk mewaspadai dampak lain konflik di Timur Tengah bukan hanya pada sektor migas tetapi juga stabilitas pangan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan kenaikan harga minyak dunia dipastikan akan berpengaruh terhadap biaya distribusi dan produksi pangan di tanah air.

"Dampak dari perang Iran, Israel dan keterlibatan Amerika ini perlu diseriusin untuk diamati oleh pemerintah, dan itu akan berpengaruh kepada biaya distribusi dan juga biaya produksi pangan," kata Johan dikutip Rabu (11/3).

Johan mengingatkan pemerintah yang mengeklaim ketersediaan stok pangan mencukupi selama Ramadan.

Tetapi persoalan di lapangan tidak hanya soal jumlah pasokan, tetapi juga distribusi dan stabilitas harga.

"Persoalannya kan terjadi lonjakan harga di pasar-pasar. Salah satu sebabnya adalah tidak meratanya distribusi," ujarnya.

Menurut dia, kenaikan harga minyak akan memperbesar biaya logistik dan berpotensi menghambat penyaluran bahan pangan ke berbagai daerah.

Kondisi ini jika tidak diantisipasi sejak dini, dapat memperburuk disparitas harga antarwilayah.