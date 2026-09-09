Pemerintah Diminta Prioritaskan Pencarian 5 Jurnalis Hilang saat Meliput Erupsi GAK
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Iman Sukri mendesak pemerintah dan tim SAR memprioritaskan pencarian lima jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Senin (7/9) kemarin.
"Prioritas utama ialah menemukan seluruh korban secepat mungkin dalam keadaan selamat," ujar Iman kepada awak media di Jakarta, Rabu (9/9).
Diketahui, lima jurnalis yang hilang kontak ialah M. Bagus Khoirunnas dari Antara Biro Banten, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu Agency, dan Donal dari jurnalis lepas.
Menurut Iman, kelimanya hilang kontak bersama tiga kru kapal cepat Arupadhatu 1 yang terdiri dari kapten, anak buah kapal (ABK) dan seorang pemandu.
"Setiap waktu sangat berharga. Kami meminta seluruh pihak memaksimalkan sumber daya dan memperluas area pencarian," kata mantan wartawan itu.
Iman menuturkan jurnalis kerap berada di garda terdepan untuk menyampaikan fakta kepada masyarakat.
“Jurnalis adalah profesi yang mulia karena mereka menjadi mata dan telinga masyarakat. Mereka bekerja untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai berbagai peristiwa," ujarnya.
Legislator dari Dapil VII Jawa Timur itu melanjutkan jurnalis bahkan harus berada di lokasi rawan bencana dengan risiko keselamatan tinggi.
Anggota Komisi I DPR RI Iman Sukri mendesak pencarian terhadap lima jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.
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