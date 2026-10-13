Pemerintah Diminta Prioritaskan Stok Batu Bara MRC dan HRC untuk PLN

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Resources Studies (IRESS) meminta pemerintah memprioritaskan batu bara kalori menengah dan tinggi untuk PLTU PLN, sebelum dilepas ke pasar ekspor demi menjamin pasokan listrik bagi masyarakat.

“Kebijakan tersebut dibutuhkan karena cadangan stok batu bara kalori menengah dan tinggi (medium rank coal/MRC dan high rank coal/HRC) dalam negeri terbatas, sementara banyak PLTU masih membutuhkan spesifikasi tersebut,” ujar Marwan Batubara Direktur Eksekutif IRESS.

Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), batu bara kalori tinggi sekitar 6.000 kcal/kg Gross As Received (GAR) hanya sekitar 5 persen dari cadangan nasional, dan kalori 5.000 GAR sekitar 8 persen.

Sebaliknya, batu bara jenis 4.200 GAR mendominasi hingga sekitar 73 persen.

Gross As Received (GAR) adalah nilai kalor (kandungan panas) batubara yang diukur berdasarkan kondisi asli batubara saat diterima, dengan memperhitungkan seluruh kandungan air total (total moisture).

IRESS mencatat masalah kualitas batubara ini ikut mencuat saat pemadaman bergilir di Jawa pada Juni 2026.

Pemerintah mengakui PLN membutuhkan batu bara kalori menengah untuk pencampuran (blending).

Kondisi ini membuat Kementerian ESDM kemudian memberikan penugasan khusus tambahan 16,8 juta ton batu bara di atas 4.500 kcal/kg untuk PLN hingga Desember 2026 guna mengatasi kendala pasokan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan mencegah pemadaman bergilir.