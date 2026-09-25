Pemerintah Diminta Tak Pukul Rata Evaluasi IUP, Tambang Taat Aturan Harus Beroperasi

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan pemerintah melakukan evaluasi dan penghentian sementara atau moratorium Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya di wilayah Kalimantan Timur, mulai memunculkan efek domino di lapangan.

Selain berdampak pada tertahannya iklim investasi nasional, kebijakan yang berlarut-larut ini juga mulai mencekik roda ekonomi masyarakat bawah yang menggantungkan urat nadinya pada sektor pertambangan.

Keberanian pemerintah dalam menertibkan tata kelola tambang diapresiasi, namun evaluasi tanpa tenggat waktu yang pasti dikhawatirkan justru menjadi bumerang bagi perekonomian daerah maupun nasional jika tidak segera diselesaikan secara komprehensif dan tepat sasaran.

Pakar energi dari UGM Fahmy Radhi menegaskan bahwa langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah sejatinya merupakan langkah progresif jika tujuannya murni untuk menertibkan perusakan lingkungan dan memberangus praktik tambang ilegal.

Namun, dia menekankan agar proses kuratif ini tidak boleh disamaratakan apalagi ditunda-tunda bagi perusahaan yang memang patuh pada regulasi negara.

“Kalau pemerintah sudah mempunyai standar dan kriteria dalam pemberian izin, kalau sudah memenuhi standar yang ditetapkan tadi ya harus dipercepat. Karena tidak ada alasan untuk menunda," ujar Fahmy.

Lebih lanjut, ia memerinci bahwa pengusaha tambang yang memiliki rekam jejak baik dan telah memenuhi segala prasyarat krusial, berhak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum.

Pemerintah seharusnya segera mengeluarkan izin bagi entitas bisnis yang taat aturan agar roda ekonomi bisa kembali berputar dan iklim usaha tetap sehat.