jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta menerapkan sistem ekonomi berbasis konstitusi untuk mengatasi kemiskinan dan berbagai ketimpangan sosial.

Pengelolaan kekayaan sumber daya alam dinilai perlu kembali berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Yudhie Haryono dari Mazhab Tebet dalam peluncuran buku 'Sekolah Kejeniusan Ekopol Konstitusi: Kontra Skema Neoliberalisme Dari Nusantara' di Aula HB Jasin Lantai 4, Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (23/11).

Dia menilai sistem ekonomi neoliberal yang mendominasi kebijakan Indonesia selama sekitar 60 tahun belum mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Yudhie menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari ketergantungan pembiayaan APBN terhadap utang berbunga dan kenaikan pajak terus menerus tanpa melihat kapasitas warga negara dalam berekonomi, privatisasi BUMN, penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing, hingga liberalisasi pasar yang dinilai melemahkan industri dlaam negeri.

Persoalan tersebut, menurut Yudhie, menciptakan paradoks bahwa Indonesia negara kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya tetap miskin.

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"Yang bertambah hanya crazy rich, konglomerat dan oligarki. Yang berkembang hanyalah kemiskinan, ketimpangan, kebodohan, kesenjangan, kesakitan, kekalahan warga negara. Yang terjadi hanya keterjajahan, kehinaan, kepiluan dan kesuraman kehidupan warga negara," kritik Yudhie terhadap dampak sistem ekonomi yang selama ini berjalan di Indonesia.

Sebagai solusinya, Yudhie menyampaikan penerapan ekonomi konstitusi yang merupakan konsep ekonomi-politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.