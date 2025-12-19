Pemerintah Dinilai Lamban, Seskab Teddy: Semua Sudah Berjuang Keras

menu
Menurut dia, pemerintah dan seluruh pihak yang terkait sudah bekerja keras sejak hari pertama bencana terjadi. Dok: YouTube Sekretariat Presiden.

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi sejumlah pihak yang menyebutkan pemerintah lamban dalam menangani bencana di Sumatra.

Menurut dia, pemerintah dan seluruh pihak yang terkait sudah bekerja keras sejak hari pertama bencana terjadi.

Hal itu dikatakan Teddy dalam konferensi pers Penanganan Bencana Sumatera di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (18/12).

“Yang saya mau sampaikan di sini, sejak hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras, mengevakuasi warga, dan bagaimana caranya ini segera pulih,” kata Teddy.

Dia memerinci, sudah ada lebih dari 50 ribu lebih pasukan TNI-Polri, Badan SAR Nasional, hingga sukarelawan di lokasi sejak hari kedua bencana.

Tak hanya itu, hingga sekarang, lebih dari 80 helikopter, pesawat milik TNI, Polri, Basarnas, gabungan swasta, Susi Air yang terbang menyalurkan bantuan.

“Dan Bapak Presiden, di hari ke-5 atau ke-6, langsung ke tiga provinsi tersebut. Diikuti Bapak Wapres dan menteri-menteri lainnya,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa tak semua kerja pemerintah memang terekspos oleh kamera. Banyak bagian yang dikerjakan namun tak tersorot kamera.

