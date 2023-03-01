Pemerintah Dinilai Perlu Beri Kepastian Produksi Tambang Lebih Awal

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memberikan kepastian lebih awal kepada perusahaan tambang terkait rencana produksi dan penugasan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.

Antonius Ivan Sudibyo Head of Research Evident Institute menegaskan kepastian tersebut perlu dimulai dari penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 yang tidak terlalu dekat dengan pergantian tahun.

Menurutnya, RKAB 2027 idealnya sudah ditetapkan paling lambat pada pertengahan November 2026.

Baca Juga: Nippon Paint Indonesia Hadirkan Pylox Premium dengan 77 Pilihan Warna

Langkah ini penting untuk menjaga kesinambungan pasokan energi, khususnya batu bara untuk pembangkit listrik pada 2027.

“RKAB 2027 seharusnya maksimal sudah terbit pada pertengahan November. Dengan begitu, perusahaan tambang bisa menyusun rencana produksi 2027 dengan baik, termasuk untuk menjaga kebutuhan dalam negeri,” ujar Antonius.

Dia menjelaskan, kepastian produksi menjadi penting karena kebutuhan energi domestik, terutama pembangkit listrik, berlangsung secara terus-menerus.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan sumber pasokan sebelum memasuki tahun berjalan.

Selain RKAB, pemerintah dinilai perlu menetapkan penugasan kepada sumber tambang untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan kewajiban domestic market obligation (DMO) lainnya sejak jauh hari sebelum akhir tahun.