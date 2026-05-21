Pemerintah Dorong Transformasi Digital Lewat Forum Indonesia Digital Leap

jpnn.com, JAKARTA - Kemenko Perekonomian RI mendorong percepatan transformasi digital nasional lewat forum bertajuk “Indonesia Digital Leap: Akselerasi Ekosistem Data Center, AI & Keamanan Siber untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.

Forum yang digelar di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Rabu (20/5), itu menjadi ajang konsolidasi pemerintah dan industri dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Lebih dari 200 peserta dari kalangan regulator, pelaku industri, hingga pembuat kebijakan hadir membahas penguatan ekosistem digital nasional.

Fokus utama forum mencakup pengembangan data center, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta keamanan siber sebagai fondasi ekonomi digital Indonesia.

Deputi Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian RI, Ali Murtopo Simbolon, menegaskan pemerintah menempatkan transformasi digital sebagai strategi penting menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, infrastruktur digital yang kuat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Data center, AI, dan keamanan siber adalah fondasi penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ali.

Forum tersebut juga menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.