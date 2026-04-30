Pemerintah Dukung PTPN Group Percepat Hilirisasi Bioetanol untuk Ketahanan Energi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memberikan dukungan kepada PTPN III untuk berperan aktif dalam penyediaan bahan baku bioetanol, yaitu jagung, tebu, dan ubi kayu, guna mempercepat program hilirisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka ketahanan energi dan pangan nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi saat penandatannganan MOU antara PTPN Group, Pertamina Group dan Medco Group di Jakarta (27/4), menegaskan pemerintah telah memastikan pengembangan bioetanol memasuki fase implementasi yang konkret.

Bioetanol bergerak dari wacana menjadi implementasi, dengan dukungan regulasi mandatori, penetapan formula harga, dan kepastian pasar.

“Peningkatan pemanfaatan bioetanol menjadi komitmen nyata menuju kemandirian energi, sekaligus membuka peluang besar bagi industri dalam negeri. Dengan kewajiban blending dan penyederhanaan perizinan, ini adalah momentum percepatan pengembangan bioetanol dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil menekankan hilirisasi merupakan mandat strategis nasional yang harus dijalankan secara terarah dan berkelanjutan.

“Kegiatan ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai tindak lanjut atas arahan Asta Cita Bapak Presiden. Kementerian Pertanian diminta untuk mengarahkan pelaksanaan program hilirisasi agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan,” tutur Ali.

Dalam konteks pengembangan bioetanol, Ali menyebutkan sinergi lintas sektor, termasuk dengan BUMN Perkebunan, menjadi bagian dari upaya memastikan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan.

“PTPN Group diharapkan dapat berkontribusi dalam penyediaan sumber bahan baku dengan target minimal 10.000 hektare untuk masing-masing komoditas utama, yaitu jagung, tebu dan ubi kayu. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target produksi etanol sebesar 8 juta ton sebagaimana roadmap Kementerian ESDM,” tegasnya.