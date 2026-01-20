Pemerintah Fokus Tangani Pemulihan Bencana di 17 Wilayah di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menyebutkan ada 17 wilayah di Sumatera yang kini diberikan perhatian penanganan pemulihan pascabencana oleh pemerintah.

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran mengatakan bahwa untuk saat ini, beberapa daerah sudah mampu untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa, aktivitas pemerintahan telah berjalan lancar.

Hal itu diucapkannya dalam konferensi pers Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera terkait progres penanganan bencana di Wilayah Sumatera, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/1).

“Kami fokus memberikan perhatian kepada beberapa daerah yang cukup terdampak lebih parah dari yang lain,” ucap Amran.

Dia menegaskan bahwa 52 kabupaten/kota yang terdampak bencan seluruh tetap diperhatikan oleh pemerintah.

“Tentunya ada daerah yang lebih parah dan ini tentunya memberi perhatian yang cukup dari seluruh K/L teknis,” kata dia.

Berikut daftar 17 daerah bencana yang saat ini jadi fokus pemerintah:

Aceh: