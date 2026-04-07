Pemerintah Gabungkan 15 BUMN Logistik Jadi Satu Entitas, Targetkan Selesai Bulan Depan

jpnn.com - JAKARTA - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara mempercepat konsolidasi 15 BUMN sektor logistik menjadi satu badan usaha yang ditargetkan rampung satu bulan ke depan.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan bahwa proses konsolidasi ini merupakan bagian dari transformasi bisnis BUMN yang diharapkan mampu memperkuat daya saing.

Dony berharap transformasi ini dapat membuat manfaat BUMN logistik kian dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

“Kami akan mengonsolidasikan 15 (BUMN logistik), sudah mulai prosesnya. Insyaallah dalam satu bulan ini akan selesai dan akan kami announce 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik nasional," ujar Dony di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/4).

Dony menambahkan bahwa proses konsolidasi tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi BUMN yang ditargetkan rampung tahun ini.

Konsolidasi itu diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan bisnis BUMN serta menciptakan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien.

"Insyaallah mudah-mudahan makin cepat proses transformasi BUMN dan makin terasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia," ungkap Dony.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya rasionalisasi jumlah BUMN melalui restrukturisasi.