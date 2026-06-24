menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Pemerintah Gelontorkan Paket Stimulus II 2026, Defisit APBN Aman?

Pemerintah Gelontorkan Paket Stimulus II 2026, Defisit APBN Aman?

Pemerintah Gelontorkan Paket Stimulus II 2026, Defisit APBN Aman?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tambahan belanja untuk paket stimulus semester II-2026 tidak mempengaruhi defisit APBN 2026. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi semester II dengan total anggaran Rp 26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran tersebut terdiri atas insentif sektor transportasi sebesar Rp 2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp 6,26 triliun, serta bantuan pangan senilai Rp 18,04 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tambahan belanja untuk paket stimulus semester II-2026 tidak mempengaruhi defisit APBN 2026.

Baca Juga:

"(Defisit fiskal, red) aman," ujar Airlangga, saat diwawancarai di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Airlangga juga memastikan belum ada perubahan maupun penyesuaian terhadap postur fiskal 2026 setelah peluncuran paket stimulus tersebut.

Pemerintah menetapkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 689,1 triliun. 

Baca Juga:

Namun, seiring kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan defisit APBN bisa melebar ke kisaran 2,90 persen dari PDB.

Adapun defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp 180,4 triliun atau 0,70 persen dari PDB.

Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi semester II dengan total anggaran Rp 26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co