Pemerintah Gelontorkan Rp883 Miliar untuk Diskon Transportasi Umum pada Momen Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah bakal mengelontorkan Rp883,4 untuk subsidi tiket libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Dudy menjelaskan diskon itu bakal diberikan pemerintah pada empat moda transportasi, yakni kereta api, pesawat, kapal Pelni dan kapal ASDP.

Diskon itu yang bertujuan meringankan biaya perjalanan masyarakat agar mendapatkan tiket yang dengan harga terjangkau.

"Guna meringankan biaya perjalanan liburan dan pulang kampung, pemerintah menyiapkan stimulus tarif sebesar Rp883,4 miliar," ujar Dudy di Jakarta, Selasa (10/11).

Dudy mengatakan menjelang angkutan libur akhir tahun, pihaknya mengoordinasikan pemberian stimulus tarif transportasi.

Termasuk juga mengintensifkan pengawasan keselamatan demi memastikan mobilitas masyarakat aman, nyaman, dan terjangkau.

Selain meringankan ongkos perjalanan masyarakat, penghematan tersebut diharapkan dapat mendongkrak konsumsi produk UMKM dan menggerakkan perekonomian di daerah tujuan.

Mengingat kuota stimulus terbatas, Dudy meminta untuk merencanakan perjalanan serta memesan tiket lebih awal melalui kanal resmi masing-masing operator guna menghindari penipuan.