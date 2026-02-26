menu
Pemerintah Genjot Ekosistem Ekonomi Haji-Umrah, HIPKA Dorong Garuda Perkuat Sinergi

Pemerintah Genjot Ekosistem Ekonomi Haji-Umrah, HIPKA Dorong Garuda Perkuat Sinergi

Pemerintah Genjot Ekosistem Ekonomi Haji-Umrah, HIPKA Dorong Garuda Perkuat Sinergi
Ketum HIPKA Kamrussamad bersama Menko Airlangga Hartarto. Foto: dok HIPKA

jpnn.com - Ketua Umum Himpunan Kahmi (HIPKA) sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad mendorong maskapai nasional Garuda Indonesia untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan.

Terlebih, pemerintah saat ini tengah melalukan penguatan dan percepatan ekosistem ekonomi haji dan umrah di Arab Saudi.

Kamrussamad menekankan penguatan layanan transportasi kunci utama dalam mendukung ekosistem tersebut.

Dia berharap Garuda Indonesia bisa bersinergi dan menunjukkan kesiapan lebih matang dalam memberikan pelayanan terbaik.

"Yang terpenting kita juga mendorong supaya Garuda Indonesia memiliki layanan yang lebih baik karena sekarang layanan transportasi udara semakin kompetitif," kata Kamrussamad di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (25/2).

Kamrussamad menambahkan faktor kualitas pelayanan menjadi penentu utama agar maskapai nasional tetap menjadi pilihan di tengah banyaknya alternatif maskapai lain. 

Sebagai langkah konkret untuk membangun kepercayaan para pelaku usaha, HIPKA turut melibatkan jajaran direksi Garuda Indonesia secara langsung dalam pertemuan strategis. 

"Kami undang untuk memaparkan business plan-nya ke depan, supaya memastikan confidence dunia usaha pelaku industri di haji dan umrah ini bisa lebih percaya diri ke depannya menggunakan Garuda dibanding dengan airlines yang lain begitu," tuturnya.

HIPKA mendorong Garuda Indonesia berbenah meningkatkan layanan menyusul percepatan ekosistem ekonomi haji dan umrah.

