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Pemerintah Guyur Rp 1,54 Triliun untuk Diskon Tarif Transportasi Masa Liburan dan Nataru

Pemerintah Guyur Rp 1,54 Triliun untuk Diskon Tarif Transportasi Masa Liburan dan Nataru
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Kapal PELNI. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,54 triliun untuk paket insentif dan diskon tarif transportasi selama masa liburan, natal dan tahun baru (Nataru).

Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI), Dudy Purwagandhi menjelaskan paket insentif transportasi menjadi beberapa poin.

Dudy Purwagandhi memaparkan pemerintah akan memberikan diskon 30% untuk harga tiket kereta api periode 20 Juni - 5 Juli 2026.

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Kemudian, diskon 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni - 15 Agustus 2026, serta gratis tarif jasa kepelabuhan oleh ASTP dari 20 Juni - 5 Juli 2026.

"Total alokasi anggarannya adalah sebesar Rp190,5 miliar dengan target dasar 3 juta penumpang," kata Dudy di kantor Kemenko BIdang Perekonomian, Senin (22/6). 

Lebih lanjut, pemerintah memberikan subsidi untuk PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah), 100% untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran yang disiapkan, sebesar Rp 472,7 miliar.

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"Untuk target 2,3 juta penumpang," imbuh Dudy.

Lebih lanjut, untuk periode Natal dan Tahun Baru, pemerintah menyiapkan insentif dan diskon transportasi berupa diskon 30% harga tiket untuk kereta api periode 22 Desember 2026 - 4 Januari 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,54 triliun untuk paket insentif dan diskon tarif transportasi selama masa liburan, natal dan tahun baru (Nataru).

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