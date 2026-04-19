Pemerintah Harus Mengantisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Tolong Disimak Usul DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Karena, tidak menutup kemungkinan masyarakat pengguna BBM nonsubsidi beralih ke subsidi.

Menurut dia, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga serta menekan daya beli.

Baca Juga: Penjelasan Lengkap Bahlil soal Kenaikan Harga BBM

"Kondisi ini dapat memicu fenomena 'turun kelas energi', yaitu peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi," kata Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (19/4).

Dia menjelaskan pergeseran tersebut harus diantisipasi dengan pengawasan yang lebih ketat agar subsidi tetap tepat sasaran.

Firnando menekankan BBM subsidi tidak boleh dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Baca Juga: Armada Pertamina Patra Niaga Jaga Kelancaran Pasokan BBM Antarpulau

"Sehingga dibutuhkan penguatan sistem pengawasan distribusi dan penyaluran di lapangan," kata dia.

Selain itu, dia juga mendesak pemerintah untuk mengendalikan dampak tidak langsung melalui sektor logistik.