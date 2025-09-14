Pemerintah Hentikan Sementara Impor Gula Kristal

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengaku menghentikan sementara impor gula kristal mentah (raw sugar) yang digunakan digunakan untuk bahan baku gula industri atau rafinasi.

Sudaryono menyebut, penghentian impor gula kristal ini dilakukan pemerintah agar konsumsi dalam negeri dapat terserap dengan baik.

"Keputusannya adalah kami setop dulu, bagaimana gula dalam negeri bisa terserap dengan baik," kata Sudaryono dikutip Minggu (14/9).

Sudaryono menjelaskan, saat ini realisasi impor gula mentah sudah mencapai 70 persen dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menghentikan rembesan gula rafinasi yang beredar di masyarakat.

Sudaryono menekankan keputusan ini dilakukan untuk sementara. Namun, ia berharap bahwa ke depannya impor gula industri bisa dikurangi secara bertahap dan nantinya akan dihentikan.

Lebih lanjut, saat ini target pemerintah adalah mewujudkan swasembada pangan, termasuk gula untuk konsumsi.

"Tahun ini kan target swasembada pangan untuk kebutuhan konsumsi. Nah, industrinya pelan-pelan nanti kami harus ambil porsinya, sehingga kami betul-betul swasembada bagi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri," jelasnya.