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Pemerintah Indonesia Izinkan Malaysia dan Singapura Bantu Penanganan Karhutla

Pemerintah Indonesia Izinkan Malaysia dan Singapura Bantu Penanganan Karhutla
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Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman (depan mic) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (19/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menanggapi usulan Pemerintah Malaysia tentang kerja sama tingkat ASEAN untuk membantu penanganan karhutla Indonesia.

Menurut Dudung, usulan bantuan tersebut sudah disetujui dan Malaysia berencana membantu pemadaman karhutla dengan menggunakan tiga pesawat.

“Kan usulan bantuan itu kan sudah kita respons juga. Kemudian, bagaimana teknisnya, dia akan membantu tiga pesawat kemudian 52 personel,” ucap Dudung di Istana Merdeka, pada Senin (19/10).

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“Dipersilakan saja (membantu). Di Kita juga sudah 47 pesawat dengan 60 ribu personel,” lanjutnya.

Selain Malaysia, negara tetangga lain, yakni Singapura juga sudah mengajukan untuk membantu Indonesia.

“Ini dari Singapura juga akan ada bantuan juga yang akan dikomunikasikan dengan Kepala BNPB. Ya akan dikomunikasikan,” kata dia.

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Adapun, berdasarkan rapat terbatas di Istana Negara bersama Presiden Prabowo Subianto, kepala negara memerintahkan anak buahnya bekerja keras memadamkan karhutla dan tidak perlu menunggu hujan turun supaya meredakan api.

“Beliau keras sekali tadi menyampaikan kepada kami untuk penanganan ini betul-betul dilaksanakan dengan kerja keras,” tutur eks KSP itu.

Menurut Dudung, usulan bantuan tersebut sudah disetujui dan Malaysia berencana membantu pemadaman karhutla dengan menggunakan tiga pesawat.

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