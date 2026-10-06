Pemerintah Jamin Pemulihan Kesehatan dan Psikologis 4 ABK WNI yang Bebas dari Perompak Somalia

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak empat ABK asal Indonesia mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa malam, dan langsung mendapatkan jaminan perawatan medis serta psikologis khusus dari pemerintah.

Pemerintah memastikan negara akan memberikan jaminan kesehatan penuh dan pemulihan menyeluruh bagi empat Anak Buah Kapal (ABK) WNI korban penyanderaan perompak Somalia yang baru saja tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa malam.

Menko PMK Pastikan Negara Jamin Pemulihan Kesehatan dan Psikologis 4 ABK WNI yang Bebas dari Perompak Somalia

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan negara akan memberikan jaminan kesehatan dan pemulihan bagi para Anak Buah Kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI, yang menjadi korban penyanderaan perompak di Somalia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono di Tangerang, Selasa mengatakan keempat ABK akan mendapatkan pemulihan secara menyeluruh, termasuk perawatan kesehatan, setelah pembebasan dari insiden penyandraan.

"Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik," ujar Sugiono.

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Ia mengatakan bagi seluruh korban penyandraan perompak diantaranya seperti Ashari Samadikun kapten kapal asal Kabupaten Gowa, Sulsel. Kemudian, Adi Faizal 2nd Officer asal Kabupaten Bulukumba, Sulsel, Wahudinanto selaku Chief Officer asal Pemalang, Jawa Tengah dan Fiki Mutakin asal Bogor, Jawa Barat, mendapat penanganan khusus perawatan medis dan psikologis disiapkan agar seluruhnya dapat pulih secara utuh baik fisik maupun mental.

?"Perawatan medis dan psikologis disiapkan agar para korban dapat pulih secara utuh baik fisik maupun mental," ujarnya.

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Dalam kesempatan tersebut, Sugiono turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi dalam mengawal proses penyelamatan dan pemulangan hingga tuntas.